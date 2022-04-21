Чебоксары, 21 апреля 2022, 10:37 — REGNUM В Чувашии принят законопроект об оказании финансовой поддержки членам семей военнослужащих из республики, которые погибли во время проведения спецоперации на Украине. Им будет выплачиваться по 1 млн рублей. Данное решение поддержали единогласно 21 апреля депутаты Госсовета Чувашской Республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Парламентарии приняли разработанный минтрудом Чувашии законопроект «О единовременной денежной выплате членам семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации». Речь идёт финансовой поддержке семей военнослужащих, которые родились или проживали в Чувашии и погибли во время специальной военной операции на Украине.
Глава минтруда Чувашии Алена Елизарова напомнила, что законопроект разработан в соответствии с указом главы республики в качестве «дополнительной социальной поддержки» членов семей погибших военнослужащих: в их число входят родители, супруги, несовершеннолетние дети, а также совершеннолетние дети в случае, если погиб единственный родитель. При отсутствии данной категории родственников поддержку получат братья и сестры погибшего воина.
Членам семей погибших военнослужащих будет выплачиваться по 1 млн рублей из резервного фонда правительства Чувашии. Министр труда напомнила, что данная мера является дополнительной к «достаточно широкому перечню федеральных гарантий»:
По словам Алены Елизаровой, в настоящее время решение о финансовой поддержке членов семей погибших военнослужащих за счёт региональных средств приняли порядка 20 субъектов, из них большинство (65%) назначили по 1 млн рублей, четверть – по 2 млн рублей, десятая часть – по 3 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в пояснительной записке главы минтруда Чувашии заявлялось, что «на 6 апреля 2022 года числится погибшим (умершим) 21 военнослужащий» из республики.
Читайте ранее в этом сюжете: Минтруд Чувашии назвал число погибших в ходе спецоперации