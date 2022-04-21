Чебоксары, , 10:37 — REGNUM В Чувашии принят законопроект об оказании финансовой поддержки членам семей военнослужащих из республики, которые погибли во время проведения спецоперации на Украине. Им будет выплачиваться по 1 млн рублей. Данное решение поддержали единогласно 21 апреля депутаты Госсовета Чувашской Республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава минтруда Чувашии Алена Елизарова. Скриншот с прямой трансляции cap. ru

Парламентарии приняли разработанный минтрудом Чувашии законопроект «О единовременной денежной выплате членам семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации». Речь идёт финансовой поддержке семей военнослужащих, которые родились или проживали в Чувашии и погибли во время специальной военной операции на Украине.

Глава минтруда Чувашии Алена Елизарова напомнила, что законопроект разработан в соответствии с указом главы республики в качестве «дополнительной социальной поддержки» членов семей погибших военнослужащих: в их число входят родители, супруги, несовершеннолетние дети, а также совершеннолетние дети в случае, если погиб единственный родитель. При отсутствии данной категории родственников поддержку получат братья и сестры погибшего воина.

Членам семей погибших военнослужащих будет выплачиваться по 1 млн рублей из резервного фонда правительства Чувашии. Министр труда напомнила, что данная мера является дополнительной к «достаточно широкому перечню федеральных гарантий»:

«Мы насчитали порядка 15 [федеральных гарантий]».

По словам Алены Елизаровой, в настоящее время решение о финансовой поддержке членов семей погибших военнослужащих за счёт региональных средств приняли порядка 20 субъектов, из них большинство (65%) назначили по 1 млн рублей, четверть – по 2 млн рублей, десятая часть – по 3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в пояснительной записке главы минтруда Чувашии заявлялось, что «на 6 апреля 2022 года числится погибшим (умершим) 21 военнослужащий» из республики.

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