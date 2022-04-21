Москва, , 10:37 — REGNUM Вооружёнными силами России и силами Народной милиции Донецкой Народной Республики освобождён Мариуполь. Остатки формирования националистов укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь». Об этом 21 апреля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

Завод «Азовсталь» в Мариуполе Prompolit.info

«На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода «Азовсталь» с находящимися остатками националистов и иностранных наёмников надёжно заблокирована», — подчеркнул Шойгу.

По его словам, на заводе «Азовсталь» находятся более двух тысяч боевиков, 1478 уже сдались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров вновь сообщил о взятии под контроль завода «Азовсталь» в городе Мариуполе, на котором засели остатки банд бандеровцев и украинские военнослужащие. В своем аудиообращении в Telegram-канале чеченский лидер анонсировал полную очистку завода от боевиков уже 21 апреля.

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Кадыров отметил, если засевшие на «Азовстали» боевики с утра 21 апреля «посчитают нужным сложить оружие», то «руководство ВС РФ во главе с верховным главнокомандующим примет правильное решение».

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