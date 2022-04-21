Кишинёв, 21 апреля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Компания «Молдовагаз» 20 апреля перечислила Газпрому $69,5 млн за поставки природного газа в марте и апреле. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава компании Вадим Чебан.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Несмотря на негативные тарифные отклонения, необходимую сумму удалось сформировать», — написал Чебан.

Он отметил, что поступлений от потребителей было недостаточно для оплаты. Нужную сумму получилось набрать, так как правительство предоставило в виде компенсации 335 млн леев (около $18 млн).

Чебан добавил, что важным фактором, который позволил рассчитаться с Газпромом, стало потепление погоды, что позволило снизить объемы энергопотребления.

Стоит отметить, что отопительный сезон в Молдавии завершили на две недели раньше — 1 апреля.

Напомним, из-за антироссийсой политики правительства Молдавии, которое начало работать с августа 2021 года, в контракте на поставку газа из России цена стала не фиксированной, а привязанной к ситуации на европейском рынке. В апреле она для Молдавии выросла с $547 до $1160. При этом премьер-министр республики Наталья Гаврилица отметила, что в Европе дешевле купить не получится.