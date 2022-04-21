Барнаул, 21 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Очередной чиновник из команды мэра Барнаула Вячеслава Франка попался на взятке. Как сообщает сегодня, 21 апреля, СУ СК РФ по Алтайскому краю, преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Пресс-центр администрации Барнауа Юрий Еремеев

По данным следствия, не позднее 2016 года состоя в должности главы администрации Центрального района Барнаула, подозреваемый получил от гражданина взятку в виде оказания услуг по выполнению строительно-монтажных работ на принадлежащем ему земельном участке. Взятка предназначалась за назначение взяткодателя на руководящую должность в администрацию района.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также иных эпизодов противоправной деятельности бывшего чиновника. В связи с тем, что подозреваемый дает признательные показания, ему будет избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2021 года заместитель главы администрации Барнаула, руководитель аппарата Юрий Еремеев в соцсетях признался, что вынудлен покинуть кресло вице-мэра потому, что «у правоохранителей возникли вопросы». По его словам, эти вопросы никак не связаны с периодом работы в администрации Барнаула.

Читайте также: У правоохранителей возникли вопросы: мэрию Барнаула покинул вице-мэр