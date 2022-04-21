Москва, 21 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе блокированы более 2 тыс. украинских военных, сообщил 21 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

На встрече с президентом России Владимиром Путиным он рассказал, что до начала спецоперации в Мариуполе находились 179 единиц бронетехники, 170 орудий и миномётов, в том числе РЗСО «Смерч» и «Ураган».

«На момент окружения общая численность группировки ВСУ, националистических формирований, а также иностранных наёмников, которых тоже было достаточно, составляла более 8,1 тыс. человек. В ходе освобождения города более 4 тыс. уничтожены, 1478 сдались в плен. Оставшаяся группировка, более 2 тыс., блокирована в промзоне завода «Азовсталь», — сказал министр.