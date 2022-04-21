Кинешма, Ивановская область, 21 апреля 2022, 10:35 — REGNUM Опасности для жителей из-за возгорания на промобъекте в Кинешме нет, об этом говорится в сообщении правительства Ивановской области в телеграм-канале 21 апреля.
На месте ЧП находятся заместитель председателя правительства региона Сергей Зобнин, а также глава Кинешмы Вячеслав Ступин.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар на территории химического предприятия в Кинешме произошёл утром 21 апреля, на данный момент огонь локализован. Известно об одном пострадавшем.
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