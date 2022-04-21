Рязань, 21 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Высшую государственную награду «Золотая Звезда» Героя РФ вручили родственникам погибшего в ходе спецоперации на Украине гвардии капитана Алексея Курганова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Рязанской области.

https://www.ryazangov.ru Медаль «Золотая звезда» Героя РФ

Торжественная церемония прошла 20 апреля в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном ордена Суворова дважды Краснознаменном командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

Алексей Курганов родился во Владимирской области, окончил Рязанское десантное училище, в 2020 году был назначен командиром разведывательной роты 137 гвардейского парашютно-десантного полка 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии. Военный принимал участие в операции в Сирии. В марте 2022 года он трагически погиб при исполнении воинского долга на Украине.

За проявленное мужество и героизм Указом президента РФ гвардии капитану Алексею Курганову присвоено Звание Героя Российской Федерации (посмертно).