Москва, 21 апреля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Россия последовательно проводила дедолларизацию с 2014 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе отчета в Госдуме.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный поединок и импортозамещение — все новости»

«Как страна с нерезервной валютой мы должны иметь возможность стабилизировать внутренний валютный рынок в условиях такого кризиса. Внутренний валютный рынок у нас преимущественно был в долларах и евро, потому что львиная доля нашего экспорта, импорта торгуется в этих валютах, в них выражены обязательства компаний, банка, государства, вклады в банках. Поэтому долларово-евровая часть резервов нужна для отражения таких финансовых угроз», — сказала Набиуллина.

При этом, говорит она, с 2014 года страна подвержена санкционному давлению.

«Мы последовательно диверсифицировали резервы, наращивая долю золота и юаня. Так, с конца 2013 по конец 2021 года доля доллара сократилась почти в четыре раза, доля золота выросла в 2,5 раза с 8,3 до 21,5%, а доля юаня с 0 до 17%», — напомнила глава ЦБ.

«Мы понимали риски, поэтому приоритетом была дедоларизация финансовой системы. Ее нельзя было решить ни за день, ни за месяц. За пять лет у нас доля валютных активов и пассивов обязательств в банках снизилась в 1,5 раза», — добавила глава ЦБ.

В целом, по ее словам, 2022 год Россия встретила «без существенных дисбалансов с большим запасом прочности финансовой системы, сохранив экономическую стабильность», всё это «определило нашу возможность выдержать острую фазу кризиса первых месяцев».