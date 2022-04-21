Луганск, , 10:34 — REGNUM За прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитым 17 человек личного состава. Об этом 21 апреля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Герб ЛНР Leonid 2

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 17 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что также киевские боевики за это же время потеряли три бронетранспортёра и восемь единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что при отходе украинские боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями.