Луганск, 21 апреля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитым 17 человек личного состава. Об этом 21 апреля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 17 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что также киевские боевики за это же время потеряли три бронетранспортёра и восемь единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что при отходе украинские боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями.