Москва, 21 апреля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал успешной боевую работу по освобождению Мариуполя, которые украинские националисты за восемь лет превратили в мощный укрепрайон.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Министром обороны Сергеем Шойгу

«Совершение боевой работы по освобождению Мариуполя — это успех. Поздравляю вас», — сказал глава государства на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу в Кремле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что предложение о штурме промышленной зоны в Мариуполе, где остаются украинские националисты, нецелесообразен. Завод «Азовсталь» следует заблокировать.

Читайте также: Путин приказал заблокировать «Азовсталь», «чтобы муха не пролетела»