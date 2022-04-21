Париж, , 10:34 — REGNUM Около 500 студентов и ученых с Украины скоро прибудут в Париже, сообщает Le Parisien.

Голубь Мира. Франция Иван Шилов © ИА REGNUM

Студентов, исследователей и ученых, спасающихся от конфликта на Украине, ждут в начале 2022 учебного года в международном университетском городке Парижа, который попросил архитектора Жана-Мишеля Вильмотта спроектировать «виртуальный дом» Украины.

Ввиду отсутствия украинского павильона в этом престижном кампусе, расположенном на юге Парижа, гостей будут принимать до сентября в свободных комнатах, а затем с начала учебного года всех распределят по 43 домам на территории кампуса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Франции Эммануэля Макрона выбирать между «деньгами» или «борьбой».

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