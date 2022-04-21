Лос-Анджелес, США, 21 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Рэпера A$AP Rocky (Раким Майерс) освободили после ареста за предполагаемое нападение с применением огнестрельного оружия. Об этом 21 апреля пишет TMZ.

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Рэпер внёс залог на сумму в $550 тыс., прежде чем выйти из полицейского участка. Это произошло спустя несколько часов после его ареста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, A$AP Rocky арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса (США) — рэпер находился под следствием по делу о стрельбе в ноябре 2021 года. По данным западных СМИ, некий мужчина обратился в полицию, заявив, что Майерс подошёл к нему на улице и выстрелил в него три-четыре раза — одна из пуль якобы задела его левую руку.