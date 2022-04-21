Пермь, 21 апреля 2022, 10:31 — REGNUM В Перми посещаемость торговых центров в марте снизилась на 15% по сравнению с этим же месяцев 2021 года. Об этом сообщает издание »Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков компании Focus Technologies.
Специалисты отмечают сберегательную модель поведения покупателей. Они сокращают возможные расходы и визиты в торговые комплексы.
Сами визиты носят узкоцелевой характер. Покупатели посещают меньшее количество магазинов.
Между тем, в первой половине марта покупатели были активнее, чем в конце месяца и в апреле. Это объясняется заявлениями о закрытии ряда магазинов и сообщениями об ожидаемом росте цен на товары.