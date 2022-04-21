Пермь, , 10:31 — REGNUM В Перми посещаемость торговых центров в марте снизилась на 15% по сравнению с этим же месяцев 2021 года. Об этом сообщает издание »Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков компании Focus Technologies.

Торговый центр

Специалисты отмечают сберегательную модель поведения покупателей. Они сокращают возможные расходы и визиты в торговые комплексы.

Сами визиты носят узкоцелевой характер. Покупатели посещают меньшее количество магазинов.

Между тем, в первой половине марта покупатели были активнее, чем в конце месяца и в апреле. Это объясняется заявлениями о закрытии ряда магазинов и сообщениями об ожидаемом росте цен на товары.