Пермь, 21 апреля 2022, 10:31 — REGNUM В Перми посещаемость торговых центров в марте снизилась на 15% по сравнению с этим же месяцев 2021 года. Об этом сообщает издание »Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков компании Focus Technologies.

Торговый центр
Торговый центр

Специалисты отмечают сберегательную модель поведения покупателей. Они сокращают возможные расходы и визиты в торговые комплексы.

Сами визиты носят узкоцелевой характер. Покупатели посещают меньшее количество магазинов.

Между тем, в первой половине марта покупатели были активнее, чем в конце месяца и в апреле. Это объясняется заявлениями о закрытии ряда магазинов и сообщениями об ожидаемом росте цен на товары.