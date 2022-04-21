Москва, , 10:31 — REGNUM При отходе украинские боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями. Об этом 21 апреля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

Украинские боевики Цитата из к/ф «Донбасс. Окраина», реж. Ренат Давлетьяров. 2019. Россия

«Оказывая сопротивление, националисты практически все жилые дома превращали в долговременные огневые точки. На первых этажах устанавливалась бронетехника и артиллерия, а на верхних этажах — снайперы», — добавил Шойгу.

Также, по его словам, на средних этажах и в подвалах собирали всех жителей, превращая их в живой щит.

«Удерживались и на средних этажах, и в подвалах. Это фактически было в каждом доме, — заявил глава Минобороны. — Отступая, украинская армия, националистические батальоны в Мариуполе, как и в других украинских городах, прикрывались гражданским населением».

Шойгу уточнил, что таких случаев было зафиксировано по меньшей мере четыре.

«Здесь у нас немало случаев, когда, отходя, чтобы укрыть свой отход, во всяком случае, у нас зафиксированы четыре таких случая, прикрывая свой отход, они выгоняли из подвалов людей. Это было, кстати сказать, буквально четыре дня назад, когда припортовый район освобождался и с высоток они практически всех выгнали на улицы, для того чтобы самим скрыться, оставляя за собой сплошные разрушения, в том числе социально значимых, культурных объектов», — доложил министр обороны.

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Как сообщало ИА REGNUM, в больнице №4 города Мариуполя Донецкой Народной Республики оперативной группой военных экспертов ДНР совместно с представителями СК России были обнаружены тела 26 мирных жителей, которые погибли в результате массированных обстрелов со стороны украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Напомним, 19 апреля в Мариупольском порту был установлен флаг ДНР.