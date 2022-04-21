Кинешма, Ивановская область, 21 апреля 2022, 10:29 — REGNUM Один человек пострадал при пожаре на химическом предприятии в Кинешме Ивановской области 21 апреля, об этом сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.
Пострадал один человек, он госпитализирован с ожогом в Кинешемскую ЦРБ. Сейчас решается вопрос о доставке его специализированное медицинское учреждение.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар на химическом заводе в Кинешме произошёл утром 21 апреля, на данный момент огонь локализован.
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