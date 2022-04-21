Канберра, , 10:40 — REGNUM В ходе первых дебатов с лидером оппозиции Энтони Альбанизом в рамках предвыборной кампании премьер-министр Австралии Скотт Моррисон то ли по глупости, то ли по невнимательности сказал, что ему и его жене «повезло», что у них нет детей инвалидов. Уже на следующий день Моррисон был вынужден объясняться и извиняться. Об этом сообщила радиостанция 2GB.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

«Я говорил тогда искренне… Я просто сказал, что это тяжело, и я благодарен за то, что такие трудности есть, но мне и Дженни не пришлось иметь с ними дело», — сказал Моррисон в эфире радиостанции 2GB.

Австралиец года и защитник интересов инвалидов Дилан Олкотт прокомментировал в свою очередь слова премьер-министра страны, сказав, что «ему очень повезло быть инвалидом».

Моррисон в свое оправдание заявил, что после дебатов он еще раз переговорил с лидером оппозиции Энтони Альбанизом и с матерью ребенка-аутиста, которая задала вопрос на дебатах.

«Я очень сожалею по поводу сказанного», — публично извинился Моррисон в эфире 2GB.