Москва, , 10:28 — REGNUM Предложение о штурме промышленной зоны в Мариуполе, где остаются украинские националисты, нецелесообразен. Завод «Азовсталь» следует заблокировать, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу 21 апреля.

Встреча Владимира Путина с Министром обороны Сергеем Шойгу Kremlin.ru

Шойгу доложил Путину, что сейчас в Мариуполе спокойная обстановка. Можно возвращать в город население и налаживать новую жизнь. На то, чтобы выбить оставшихся боевиков с территории завода «Азовсталь», потребуется три-четыре дня.

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что в данном случае следует сохранить жизни российских военных, «не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей». Промышленную зону президент поручил заблокировать «так, чтобы муха не пролетела».

Глава государства поручил снова предложить националистам сложить оружие и покинуть завод. Им гарантируют жизнь и достойное обращение.

Путин поздравил Шойгу с завершением боевой работы по освобождению Мариуполя и поручил представить отличившихся военнослужащих к государственным наградам.

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