Вашингтон, , 10:28 — REGNUM Министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги, находящийся с визитом в Вашингтоне, встретился 20 апреля с американской коллегой Джанет Йеллен. Об этом сообщает KBS.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Хон Нам Ги заявил, что Сеул положительно рассматривает возможность присоединения к концепции экономического взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе (IPEF), выдвинутой правительством Джо Байдена в рамках новой Индо-Тихоокеанской стратегии США.

Отмечается, что представитель Южной Кореи также встретился с вице-премьером Испании, председателем Международного валютно-финансового комитета Надией Кальвиньо.

В ходе встречи Хон Нам Ги подчеркнул важность международного сотрудничества в целях минимизации последствий украинского кризиса.

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