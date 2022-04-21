Донецк, , 10:27 — REGNUM За минувшие сутки в Безыменное из Мариуполя, где продолжается зачистка города от украинских нацистов, было эвакуировано 543 человека и в том числе — 63 ребёнка. Об этом 21 апреля сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Беженцы из Мариуполя на вокзале в Тихвине Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

«За минувшие сутки, с 08:00 20 апреля до 08:00 21 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 543 человека, включая 63 детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время все эвакуированные доставлены в пункт оказания помощи, развернутый силами МЧС ДНР. При этом уточняется, что в общей сложности за период с 5 марта в Безыменное из Мариуполя было эвакуировано 21 045 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе блокированы более двух тысяч украинских боевиков.