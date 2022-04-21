Канберра, , 12:54 — REGNUM Выступая на пресс-конференции на следующий день после прошедших вечером 20 апреля дебатах, лидер оппозиции Этони Альбаниз отказался критиковать премьер-министра Австралии Скотта Моррисона за его слова о детях-инвалидах. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз Bidgee

Напомним, что Моррисон неудачно высказался, заявив, что ему и его жене «повезло», что у них не родился ребенок-инвалид.

«Как вы думаете, было ли бестактным вчера вечером то, что премьер-министр сказал, насколько счастливы он и его жена, у которых есть дети, не страдающие аутизмом?» — спросил репортер Альбаниза.

«Думаю, что каждый ребенок — это счастье для родителей», — ограничился Альбаниз.

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