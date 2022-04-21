Симферополь, , 10:23 — REGNUM Подозреваемый в подготовке террористического акта на железной дороге в Республике Крым отправлен под стражу решением Киевского районного суда Симферополя. Об этом стало известно 21 апреля.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, уточняет «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля ЦОС ФСБ России сообщил о предотвращении в Крыму террористического акта на железной дороги. Подозреваемый — житель Симферополя. По данным правоохранителей, он является сторонником террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действовал он по указанию главарей крымско-татарского националистического батальона.

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