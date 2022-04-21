Канберра, , 10:31 — REGNUM 21 апреля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выступил с предвыборной речью в Брисбене (столица штата Квинсленд), пообещав, что в случае его победы на выборах он создаст предпосылки для деофшоризации промышленного производства, передает телеканал Nine News.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что «экономический план Коалиции заключается в том, чтобы убедиться, что мы снижаем налоги и сокращаем бюрократизм».

«Мы действительно хотим двигаться вперед, опираясь на более низкие налоги, квалифицированную рабочую силу и инфраструктуру, необходимую для роста и развития в будущем», — заявил Моррисон.

«Вот так претворяется наш экономический план… именно поэтому у нас безработица снизилась до 4%, именно с этой целью мы внесли коррективы в бюджет, именно так нам удалось сохранить наш кредитный рейтинг на уровне ААА, поскольку мы инвестируем в то, что делает нашу экономику сильнее, а с более сильной экономикой у Австралии более сильное будущее», — добавил премьер-министр страны.