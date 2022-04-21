Москва, 21 апреля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе блокированы более двух тысяч украинских боевиков, заявил 21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным в Кремле.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Сергеем Шойгу

По словам Шойгу, завод с украинскими боевиками и иностранными наемниками надежно заблокирован.

«На завершение операции по «Азовстали» нужно три-четыре дня», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.