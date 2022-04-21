Благовещенск, , 10:32 — REGNUM В Амурской области развивают импортозамещение и привлекают на работу местные кадры в строительной сфере. Эта отрасль экономики достойно выдержала удар санкций и пандемии, заявил заместитель председателя правительства Приамурья Павел Матюхин на пресс-конференции, сообщило Амурской областное телевидение.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Конечно, во время вспышки заболеваемости, возник дефицит кадров, в связи с чем остановились производства строительных материалов. Усложнилась ситуация с поставкой материалов и оборудования на объекты. Правительство региона оперативно подключилось к ситуации и приняло ряд мер, направленных на улучшение ситуации. Если оценивать масштабно, в целом строительная отрасль региона «удары» выдержала вполне достойно. Мы активно занимаемся импортозамещением, привлечением на объекты местных кадров», — сказал Павел Матюхин.

Он также подчеркнул, что в отрасль активно привлекают рабочих из-за границы, в том числе из Белоруссии и Таджикистана. В области есть нехватка рабочей силы в связи с увеличением количества строящихся объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области функционирование строительной отрасли находится под контролем и предложение на рынке недвижимости увеличивается. Это может стать причиной снижения цен на жильё, заявлял также Павел Матюхин.