Власти Приамурья заявили, что сфера строительства выдержала удар санкций
Благовещенск, 21 апреля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Амурской области развивают импортозамещение и привлекают на работу местные кадры в строительной сфере. Эта отрасль экономики достойно выдержала удар санкций и пандемии, заявил заместитель председателя правительства Приамурья Павел Матюхин на пресс-конференции, сообщило Амурской областное телевидение.
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Он также подчеркнул, что в отрасль активно привлекают рабочих из-за границы, в том числе из Белоруссии и Таджикистана. В области есть нехватка рабочей силы в связи с увеличением количества строящихся объектов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области функционирование строительной отрасли находится под контролем и предложение на рынке недвижимости увеличивается. Это может стать причиной снижения цен на жильё, заявлял также Павел Матюхин.