Тюмень, , 10:21 — REGNUM Тюменский большой драматический театр получил специальный приз жюри Национальной театральной премии «Золотая маска» за мюзикл «Семейка Аддамс». Об этом сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Фрагмент из мюзикла Тюменского Большого драматического театра «Семейка Адамс» kto72. ru

Победа в номинации «За ансамбль и освоение новых жанров» — это первая престижная награда ТБДТ.

Отмечается, что в начале апреля мюзикл «Семейка Адамс» прошёл с аншлагом в театре им. Пушкина в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, церемония вручения «Золотой маски» прошла 20 апреля 2022 года в онлайн формате.

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