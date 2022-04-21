Тюмень, 21 апреля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Тюменский большой драматический театр получил специальный приз жюри Национальной театральной премии «Золотая маска» за мюзикл «Семейка Аддамс». Об этом сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

kto72. ru Фрагмент из мюзикла Тюменского Большого драматического театра «Семейка Адамс»

Победа в номинации «За ансамбль и освоение новых жанров» — это первая престижная награда ТБДТ.

Отмечается, что в начале апреля мюзикл «Семейка Адамс» прошёл с аншлагом в театре им. Пушкина в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, церемония вручения «Золотой маски» прошла 20 апреля 2022 года в онлайн формате.