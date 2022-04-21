Канберра, 21 апреля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в ходе пресс-конференции 21 апреля спросили, как давно он знал о перспективе заключения военного пакта между Китаем и Соломоновыми Островами, учитывая, что австралийский министр был отправлен в Хониару только после того, как проект соглашения просочился в открытый доступ. Моррисон был вынужден признаться, что он знал о заключении соглашения «какое-то время», прежде чем об этом узнала публика, передает телеканал Nine News.

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«Какое-то время знал о риске такой сделки, как эта … Вот почему первым местом, куда я отправился после последних выборов, были Соломоновы острова … И я говорил там с премьер-министром об угрозах, которые Китай представляет для региона, и мы обсуждали эти вопросы тогда, и все это время мы были в постоянном контакте», — заявил Моррисон.

Напомним, что МИД Китая объявил об официальном заключении пакта 19 апреля. Соглашение позволяет азиатской сверхдержаве размещать свой флот в 2000 километрах от береговой линии Австралии.

«Они не играют по тем же правилам, что и демократические страны с полной транспарентностью, такие как Австралия, Соединенные Штаты, Япония, Великобритания, Франция и подобные страны», — добавил Моррисон.