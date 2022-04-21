21 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 12:28 — REGNUM Российская лапша вытесняет азиатские и итальянские аналоги. Одно небольшое производство способно обеспечить продуктом и ресторанное дело. Чем наша лапша привлекает потребителя, узнал корреспондент ИА REGNUM.

В ассортименте небольшого производства на Ставрополье — более 30 видов лапши. Сотрудники предприятия в месяц выпускают 6-7 тонн продукции. Москве пришёлся по вкусу весь ассортимент производимой лапши, в Краснодарском крае предпочитают лапшу с добавлением овощей и фруктов, в Ростовской области тяготеют к лапше с добавлением яиц и кукурузы. Продукция представлена и в Красноярском крае.

Склад с мукой Александр Погожев © ИА REGNUM

Ставропольская мука Александр Погожев © ИА REGNUM Ставропольская мука Александр Погожев © ИА REGNUM

Екатерина Шапоренко, главный технолог производства готовится к работе Александр Погожев © ИА REGNUM

Екатерина Шапоренко, главный технолог производства Александр Погожев © ИА REGNUM

Екатерина Шапоренко, главный технолог производства достает пышки Александр Погожев © ИА REGNUM

Екатерина Шапоренко, главный технолог производства раскатывает пышки Александр Погожев © ИА REGNUM

Раскатанное тесто технолог закладывает в машину для резки Александр Погожев © ИА REGNUM

Механическая нарезка лапшы Александр Погожев © ИА REGNUM

Механическая нарезка лапшы Александр Погожев © ИА REGNUM

Механическая нарезка лапшы Александр Погожев © ИА REGNUM

Екатерина Шапоренко, главный технолог производства равномерно распределяет лапшу на лотке Александр Погожев © ИА REGNUM Крафтовая лапша Александр Погожев © ИА REGNUM

Екатерина Шапоренко, главный технолог производства равномерно распределяет лапшу на лотке Александр Погожев © ИА REGNUM

«В качестве импортозамещения мы открыты для рынка. В целом мы можем заменить лапшу даже для азиатских ресторанов. Это не линейное производство, некоторые нарезки мы осуществляем вручную. Лапша проходит все традиционные этапы производства. Сначала мы замешиваем тесто, потом оно немного отдыхает. Затем мы его нарезаем на тесторезках и уже дальше сушим в шкафу при необходимой температуре 18-20 часов. Это позволяет на 20% оставлять все полезные вещества овощных, фруктовых добавок. В зависимости от нарезки лапша варится 1-3 минуты», — говорит директор ООО «Каприз» — компании по производству крафтовой лапши по-домашнему — Галина Костукайло.

Галина Костукайло, директор ООО «Каприз» с продукцией компании Александр Погожев © ИА REGNUM

На субсидии от государства предприятие закупило сушильный шкаф российского производства. Новое оборудование позволило увеличить число рабочих мест. В ближайшее время ожидается поставка нового сушильного оборудования, которое позволит нарастить объем производства.

Екатерина Шапоренко, главный технолог производства раскатывает пышки Александр Погожев © ИА REGNUM

Екатерина Шапоренко, главный технолог производства раскатывает пышки Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство лапши Александр Погожев © ИА REGNUM

«При замешивании теста добавляем разные ингредиенты, в зависимости от вида лапши. Если яичная, то там мука, яйца, соль и вода. Добавляем лецитин, который полезен для иммунитета и краску бета-каротин, которая полезна для крови. В цветную лапшу идет шпинат, свекла, морковь, яблоко, в зависимости от наименования. Муку на производство закупаем высшего сорта у ставропольских производителей», — отмечает главный технолог производства Екатерина Шапоренко.