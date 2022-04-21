Москва, 21 апреля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Легализация криптовалюты во внешней торговле — это бесспорно прогрессивный шаг для нашей страны и криптовалюты в целом, считает квалифицированный инвестор, инвестиционный советник в реестре ЦБ Дарья Шремова. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она также напомнила, что с 2021 года криптовалюта у нас признана имуществом:

Криптовалюта

«Я рада, что государство обращает внимание в эту сторону, так как криптовалюта — это быстрый и дешёвый способ перевода средств между странами. А в текущих реалиях и замена SWIFT. Я считаю, что сама технология блокчейн повсеместно войдет в нашу жизнь благодаря своей прозрачности, безопасности и эффективности. Я являюсь криптоинвестором и поэтому ко всем действиям, направленным к принятию криптовалюты как платёжного средства, отношусь положительно.

Ведь при успешном внедрении между юрлицами большая вероятность принятия и для физлиц. Но в то же время понимаю, что никакой инфраструктуры и правового поля для этого не создано. И помимо этого для данных платежей нужно, чтобы биржа, которая будет сотрудничать с нашей страной, также сотрудничала с тем государством, в котором зарегистрирован наш контрагент.

И чтобы на территории контрагента криптовалюта также была признана платёжным средством. Очень много нюансов. На данный момент вводных данных очень мало, поэтому ждём пояснений и дальнейших действий со стороны властей».

Как сообщало ИА REGNUM, продавать или покупать криптовалюты без прохождения идентификации будет невозможно. Это одна из норм доработанной российским Минфином версии законопроекта о майнинге и обращении цифровых активов, оказавшейся в распоряжении «Коммерсанта», чью подлинность изданию подтвердили два источника, близких к отрасли. Данная версия документа содержит подробную нормативную базу и, как отмечает издание, впервые детально затрагивает майнинг.

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