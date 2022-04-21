Санкт-Петербург, 21 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Наибольший денежный доход среди депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга за 2021 год получил член фракции «Единая Россия» Алексей Далматов. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте петербургского парламента сведения о доходах, расходах и имуществе.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Так, с 1 января по 31 декабря 2021 года доход Далматова составил 32 млн 30 тыс. рублей. В прошлом году лидером по доходам также был единоросс, ныне депутат Госдумы Александр Тетердинко (15 млн 31 тыс. рублей). В качестве одного из источников получения доходов Алексей Далматов указал предыдущее место работы в строительной сфере города.

На сайте Заксобрания отмечается, что ранее Далматов осуществлял консультационную деятельность по вопросам градостроительства, строительства и проектного управления. А сентябре 2021 года он был избран в городской парламент. Является членом президиума Российской гильдии управляющих и девелоперов.

Депутат Далматов владеет земельным участком площадью в 2100 кв. м. Ему также принадлежат три квартиры (39,7 кв. м, 82,5 кв. м и 59,9 кв. м). В собственности есть и 1/176 доля нежилого помещения (11 438,5 кв. м). Парламентарий совместно с супругой владеет множеством нежилых помещений, общая площадь которых составляет 659,8 кв. м.

Стоит отметить, что у Далматова есть недвижимость за границей. Это совместный с супругой дом в Испании (565,7 кв. м) и общая квартира в Португалии (113,5 кв. м).

Депутат владеет автомобилями Land Rover Range Rover Evoque и BMW 420D. Также в собственности Далматова есть мотовездеход Yamaha YFM700F WAD.

Помимо описанных объектов, в пользовании у Далматова имеется земельный участок (2348 кв. м) и два нежилых здания (98 кв. м и 241 кв. м).

Годовой доход супруги депутата составил 5 млн 862 тыс. рублей. Жена владеет земельным участком площадью в 2348 кв. м и тремя квартирами — 131 кв. м, 55,9 кв. м и 147,1 кв. м. Супруге также принадлежит ⅓ доли в квартире (57 кв. м). Помимо этого в собственности имеется два нежилых здания (241,1 кв. м и 98 кв. м). Автопарк супруги включает в себя BMW X5 хDrive30d и Hyundai Palisade.

В пользовании несовершеннолетних детей депутата находятся те же объекты, что и у парламентария, а также квартира площадью в 82,5 кв. м.

Отметим, что большая часть описанных объектов находится на территории Российской Федерации.