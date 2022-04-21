НМ ЛНР: киевские боевики готовят на Пасху провокацию с ракетами «Точка-У»
Луганск, 21 апреля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования готовят на Пасху провокацию с применением оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У», ракеты которых будут направлены киевскими бовиками на церкви, храмы и верующих, которые придут на службы, для того, чтобы в последствии обвинить в этом Народную милицию (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) и Вооруженные силы (ВС) РФ. Об этом 21 апреля сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.
«По информации от наших источников, на территории Луганской области боевики националистических формирований Украины на Пасху планируют кровавую провокацию с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» и РСЗО (реактивных систем залпового огня — ред.), огонь будет направлен на церкви, храмы и верующих, которые придут на службы», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.
Также Филипоненко уточнил, что целью указанной провокации со стороны украинских нацистов будет обвинение в совершении этого военного преступлении подразделений НМ ЛНР и ВС России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 17 февраля, когда произошла эскалации конфликта на востоке Украины, на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли в общей сложности 80 мирных жителей.