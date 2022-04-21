Луганск, 21 апреля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования готовят на Пасху провокацию с применением оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У», ракеты которых будут направлены киевскими бовиками на церкви, храмы и верующих, которые придут на службы, для того, чтобы в последствии обвинить в этом Народную милицию (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) и Вооруженные силы (ВС) РФ. Об этом 21 апреля сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

VoidWanderer «Точка-У»

«По информации от наших источников, на территории Луганской области боевики националистических формирований Украины на Пасху планируют кровавую провокацию с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» и РСЗО (реактивных систем залпового огня — ред.), огонь будет направлен на церкви, храмы и верующих, которые придут на службы», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Также Филипоненко уточнил, что целью указанной провокации со стороны украинских нацистов будет обвинение в совершении этого военного преступлении подразделений НМ ЛНР и ВС России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 17 февраля, когда произошла эскалации конфликта на востоке Украины, на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли в общей сложности 80 мирных жителей.