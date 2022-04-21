Москва, 21 апреля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Московской области сначала 2022 года жителям региона получили в МФЦ 1,7 млн различных государственных услуг, сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, IT и связи Подмосковья.

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Самой популярной госуслугой в МФЦ стала регистрация права собственности, за ней обратились 314 тыс. жителей Подмосковья.

Также востребованными услугами оказались регистрация по месту пребывания, выписка из ЕГРН, постановка на миграционный учет и услуги в сфере занятости населения.

Как сообщало ИА REGNUM, количество офисов «Мои документы» территории Московской области выросло до 127.

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