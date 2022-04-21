Уфа, , 10:23 — REGNUM Правительство Башкирии намерено развивать сотрудничество с Ираном. Об этом 21 апреля сообщил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что в Москве подробно обсудил перспективы развития торгово-культурных отношений с вице-президентом Ирана Сореной Саттари.

«Находясь более 40 лет в условиях санкций, эта страна обеспечила серьезное технологическое и экономическое развитие. Здесь очень хорошо развиты нефтедобыча и нефтепереработка, и, безусловно, предприятия Башкирии заинтересованы в совместных проектах. Для нас будет полезным опыт Ирана в сфере пищевой промышленности и сельского хозяйства. Иран заинтересован в импорте из нашей республики зерна и мяса, а также в инвестпроектах на территории Башкирии», — сообщил Хабиров.

Глава республики также отметил, что руководство региона прорабатывает вопрос об открытии в Иране представительства Башкирии.

«Договорились обменяться бизнес-миссиями. Наша делегация уже в середине мая посетит крупнейшую нефтегазовую выставку в Тегеране. Кстати, интересный факт – иранской нефти скоро исполняется 115 лет, а башкирской в этом году – 90. Ждём представителей Ирана на наших торжественных мероприятиях», — заявил он.

Хабиров отметил, что планируется также развивать сотрудничество в сфере образования, науки и культуры.

«У нас есть взаимный интерес в части подготовки кадров и научных исследований. Сейчас в вузах республики учатся 53 студента из Ирана, абсолютное большинство из них — будущие медики», — сообщил он.

Глава Башкирии порекомендовал жителям ознакомиться с историей Персии, поскольку эта страна имеет древнейшую культуру, памятники, мир восточных сказок.

«Уверен, это направление станет привлекательным для наших туристов, особенно если мы откроем прямое авиасообщение между Уфой и Тегераном. Такие планы тоже у нас есть», — пояснил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Башкирия также развивает экономические связи с предприятиями Белоруссии, Казахстана и другими странами.