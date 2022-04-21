Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Актёр сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол попросил своего коллегу Брайана Крэнстона стать крёстным отцом его новорождённого сына. Об этом 20 апреля пишет BuzzFeed.

Аарон Пол и Брайан Крэнстон Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США

«Я спросил Брайана в день его рождения, станет ли он крестным отцом нашего ребенка», — рассказал Пол. «Он (Брайан Крэнстон — ИА REGNUM) очень взволнован, это большая честь… Я люблю этого человека до смерти. Он один из моих лучших друзей в мире, так что да, это было легко», — признался артист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у Аарона Пола и его супруги Лоры Парсекиан родился сын. Для пары это уже второй ребёнок — в 2018 году на свет появилась их дочь.

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