Вашингтон, 21 апреля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Актёр сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол попросил своего коллегу Брайана Крэнстона стать крёстным отцом его новорождённого сына. Об этом 20 апреля пишет BuzzFeed.

Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США Аарон Пол и Брайан Крэнстон

«Я спросил Брайана в день его рождения, станет ли он крестным отцом нашего ребенка», — рассказал Пол. «Он (Брайан Крэнстон — ИА REGNUM) очень взволнован, это большая честь… Я люблю этого человека до смерти. Он один из моих лучших друзей в мире, так что да, это было легко», — признался артист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у Аарона Пола и его супруги Лоры Парсекиан родился сын. Для пары это уже второй ребёнок — в 2018 году на свет появилась их дочь.