Москва, 21 апреля 2022, 10:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин встретился 21 апреля в Кремле с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Запись встречи транслировал телеканал «Россия 24».
Глава российского государства и министр обороны обсудили ситуацию на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.