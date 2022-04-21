Москва, 21 апреля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился 21 апреля в Кремле с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Запись встречи транслировал телеканал «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Сергей Шойгу

Глава российского государства и министр обороны обсудили ситуацию на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.