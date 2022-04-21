Москва, , 10:17 — REGNUM По итогам 2021 года экономика России выросла на 4,7%. Об этом 21 апреля заявила глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина в ходе отчета в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам главы Банка России, этот рост стал максимальным с 2008 года. Кроме того, ряд других макроэкономических показателей показывали позитивную динамику.

«В 2021 году экономика России завершила постпандемийное восстановление. ВВП по итогам года вырос на 4,7% — это максимум за 13 лет с 2008 года. Безработица была на истерическом минимуме. Спрос полностью восстановился, но предложение товаров и услуг не поспевало. И эта ситуация не была чисто российской – во всем мире росла инфляция», — сказала Набиуллина.

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