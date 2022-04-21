Симферополь, , 10:16 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ России за предотвращение террористического акта на железной дороге в регионе. Об этом он написал в телеграм-канале 21 апреля.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

«Благодарю сотрудников ФСБ, предотвративших теракт на железной дороге в Крыму. Безопасности движения ничего не угрожает. Наши спецслужбы всегда работают в высшей степени профессионально и эффективно», — написал Аксёнов.

В то же время, подчеркнул глава Крыма, жителям нельзя терять бдительность — от этого также зависит безопасность.

«Мы понимаем, что имеем дело с законченными подонками, способными на все. Гарантией полной ликвидации террористических угроз является успешное завершение специальной военной операции и полное уничтожение центров принятия решений на территории сопредельного государства, откуда террористы получают команды», — добавил Аксёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля ЦОС ФСБ сообщил о пресечённой подготовке террористического акта на железной дороге в Крыму. Задержан сторонник террористической организации, действовавший по указке главарей главарей крымско-татарского националистического батальона.

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