Симферополь, 21 апреля 2022, 10:16 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ России за предотвращение террористического акта на железной дороге в регионе. Об этом он написал в телеграм-канале 21 апреля.
В то же время, подчеркнул глава Крыма, жителям нельзя терять бдительность — от этого также зависит безопасность.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля ЦОС ФСБ сообщил о пресечённой подготовке террористического акта на железной дороге в Крыму. Задержан сторонник террористической организации, действовавший по указке главарей главарей крымско-татарского националистического батальона.
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