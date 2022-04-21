Брисбен, Австралия, , 10:19 — REGNUM 21 апреля в офис депутата от лейбористской партии Терри Батлера, который представляет округ Гриффин (Брисбен, штат Квинсленд, Австралия) врезался автомобиль. Об этом сообщил телеканал Nine News со ссылкой на источник.

Брисбен, Австралия Lachlan Fearnley

Основываясь на предварительные данные, сотрудники полиции заявили, что водитель потерял контроль над автомобилем, прежде чем врезаться в здание.

«В полиции отметили, что авария, похоже, не была преднамеренной. Во время аварии никто из сотрудников офиса не пострадал», — пишут журналисты.

Сейчас подробности инцидента, случившегося в ходе предвыборной кампании в Австралии, уточняются.

Напомним, что федеральные выборы в Австралии состоятся 21 мая.