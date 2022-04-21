Харьков, Украина, 21 апреля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. На территории Харьковской области, освобождённой от националистов, может пройти референдум после стабилизации ситуации. Об этом сообщил 21 апреля глава временной гражданской администрации освобожденной территории Харьковской области Виталий Ганчев.

Lišiak Референдум

По его словам, в демократическом обществе решение должно принимать население.

«Поэтому, я думаю, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения, опроса, референдума, и далее будем принимать решение», — приводит слова Ганчева РИА Новости.

Он рассказал о появлении термина «новая Украина», которая противопоставляется «той Украине» — установившейся после госпереворота и контролируемой националистами.