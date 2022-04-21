Ганчев заявил, что в Харьковской области может пройти референдум
Харьков, Украина, 21 апреля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. На территории Харьковской области, освобождённой от националистов, может пройти референдум после стабилизации ситуации. Об этом сообщил 21 апреля глава временной гражданской администрации освобожденной территории Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, в демократическом обществе решение должно принимать население.
«Поэтому, я думаю, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения, опроса, референдума, и далее будем принимать решение», — приводит слова Ганчева РИА Новости.
Он рассказал о появлении термина «новая Украина», которая противопоставляется «той Украине» — установившейся после госпереворота и контролируемой националистами.