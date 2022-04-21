Пермь, , 10:15 — REGNUM В Перми суд рассмотрел дело о мошенничестве бухгалтера медицинского университета. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что женщина, работая бухгалтером, использовала свое служебное положение. В 2020–2021 годы она вносила в электронный реестр для начисления стипендий данные несуществующих студентов. Стипендию виртуальных студентов вуза бухгалтер получала или на расчетный счет или счет своих родственников. Ущерб составил 176 тыс. рублей.

Суд признал женщину виновной в преступлении по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения»). Бухгалтеру назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, с фигурантки взыскана сумма ущерба.