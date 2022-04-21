Канберра, , 10:17 — REGNUM Австралия справилась с финансовым кризисом, вызванным пандемией коронавируса, практически безболезненно, что является одной из тех заслуг, которыми может похвастаться «Коалиция» во главе с премьер-министром Скоттом Моррисоном. Но что может случиться, если выборы в мае выиграют лейбористы? С этим вопросом журналисты телеканала Nine News 21 апреля обратились к главному экономисту крупнейшей кампании Австралии по управлению пенсионными вкладами AMP Шейну Оливеру.

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По словам лидера оппозиции Энтони Альбаниза, он может «управлять» экономикой не хуже Моррисона. Однако в действительности же, считает Оливер, неважно, кто выиграет эти федеральные выборы.

«Относительно небольшая разница в экономической политике между Коалицией и лейбористами предполагает минимальное влияние на инвестиционные рынки в случае смены правительства», — объяснил Оливер, добавив, что риски возникнут, если ни одна из партий не наберет большинство голосов.