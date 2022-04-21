Мурманск, 21 апреля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отчитался о доходах за 2021 год.

Пресс-служба правительства Мурманской области Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Согласно декларации, годовой доход чиновника составил 3,7 млн рублей, что на 600 тысяч больше, чем в 2020-м.

В собственности у Чибиса три земельных участка площадью от 435 до 1158 кв. метров, таун хаус в Испании площадью 176 кв. метров, два дачных дома площадью 139,1 и 74,2 кв. метров, две квартиры 133 и 76,2 кв. метров, два гаража, машиноместо, летняя беседка, сарай, домик сторожа.

Кроме того, губернатор владеет автомобилями Mercedes Benz и Toyota, снегоходом и снегоболотоходом.

Годовой доход супруги Чибиса составил 3,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, общая стоимость вилл, яхт и прочего имущества, конфискованного в Италии у русских составила 143 млн евро.