Омск, 21 апреля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Жительница Омска, относящаяся к категории детей-сирот, из-за опечатки в документах не может получить жильё.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

Как сообщили ИА REGNUM 21 апреля в прокуратуре Омской области, по обращению 30-летней омички-сироты проведена проверка. Её не включали в список лиц, подлежащих обеспечению жильём.

В надзорном ведомстве уточнили, что женщина неоднократно обращалась в областное министерство образования, где с 2015 года ей отказывали во включении в данный список.

Проверка показала, что при вынесении судом решения о лишении родителей заявительницы родительских прав была допущена опечатка в дате её рождения. Ни учреждение для детей-сирот, в котором она воспитывалась, ни органы опеки и попечительства не приняли мер к устранению ошибки.

Между тем указанная опечатка стала поводом для отказа во включении омички в обозначенный список. Прокуратура признала незаконным этот отказ.

В минобразования Омской области внесено представление. Права омички-сироты восстановлены. Она включена в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильём.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области четырём детям-сиротам предоставили жильё после вмешательства прокуратуры.

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