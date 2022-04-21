Канберра, , 10:38 — REGNUM Вечером 20 апреля в Австралии состоялись первые дебаты между премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и лидером Лейбористской партии Энтони Альбанизом, в ходе которых оба политика рассказали о своих планах в случае победы на федеральный выборах в следующем месяце. Как передает телеканал Nine News, отвечая на вопрос одной из зрительниц Моррисон сделал заявление, которое впоследствии стало объектом жесткой критики.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Задать вопрос премьер-министру страны удалось матери, ребенок которой аутист. Женщина спросила Моррисона о планах правящей «Коалиции» в отношении Национальной системы страхования на случай инвалидности (NDIS).

Спросив женщину, как зовут ее сына, Моррисон дал свой ответ.

«Дженни и мне повезло, у нас есть двое детей, которым не пришлось пройти через это … Так что в случае родителей с детьми-инвалидами я могу только попытаться понять вашу ситуацию», — сказал Моррисон.