Екатеринбург, , 10:15 — REGNUM На строительство мусоросортировочных заводов в Свердловской области потратят более 27 млрд рублей. Проект реализуют с привлечением средств инвесторов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

Сортировка мусора Government-nnov.ru

Чиновник обратил внимание на то, что в регионе работают 4 сортировочных комплекса. Они расположены в Екатеринбурге, Алапаевске, Каменске — Уральском и Лесном. На стадии строительства находятся комплексы в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Планируется, что на Среднем Урале будут работать 12 мусоросортировочных комплексов общей мощностью порядка 1,5 млн тонн обработки твердых коммунальных отходов.

Отметим, Свердловская область стала пилотной территорией в создании системы раздельного сбора и экологической переработки вторичных материальных ресурсов в Уральском регионе.