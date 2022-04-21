Киев, , 10:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский скептически относится к обмену мнениями между главами Франции и России, передает BFM TV.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

Владимир Зеленский выразил в эфире BFM TV свое нежелание по поводу многочисленных обменов мнениями между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным.

«Думаю, Эммануэль Макрон также понимает, что надежда на диалог с Путиным ставится под сомнение. Результатов не было», — заявил Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Франции Эммануэля Макрона выбирать между «бизнесом и деньгами» или «борьбой за свободу».

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